الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 16 فبراير 2026 10:09 مساءً - منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية من الخدمات الأشهر التي تهتم المنصة بتقديمها للطلاب، بل والتي بكل تأكيد تمثل الهدف الأساسي من أهداف إنشائها، فهي من المنصات التي يهتم الكثيرون بها نظرًا لأنها توفر كافة ما يحتاج إليه الطالب له في وقت قصير، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح ما تعتمده المنصة في هذه الخدمة للاستفادة منها.

منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية

من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها منصة مدرستي على الموقع الرسمي لها هي الواجبات المدرسية، وفي هذه الخدمة يستطيع جميع الطلاب متابعة كافة ما يتعلق بدارستهم إلكترونيًا، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى خدمة الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية في منصة مدرستي “من هنا”. النقر على تسجيل الدخول. كتابة البيانات المطلوبة من أجل تسجيل الدخول. سيتم الانتقال بشكل مباشر إلى الصفحة الرئيسية على منصة مدرستي. النقر على الوظائف الموجودة في الواجهة، والتي يتم من خلالها الولوج إلى الصفحة التي تتضمن كافة الواجبات الخاصة بالطالب.

خدمات منصة مدرستي

منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية لم تكن الخدمة الوحيدة التي يتم تقديمها على المنصة، وإنما هناك عددًا كبيرًا من الخدمات الأخرى المقدمة لكافة المستفيدين منها، والتي تتمثل في:

وجود الجدول المدرسي الذي يتم من خلاله متابعة المواد التي سيتم دراستها خلال اليوم.

وجود المقررات المدرسية على الصفحة الرئيسية والتي يتم من خلالها تقديم الدروس التفاعلية من أجل المشاركة في الأنشطة التعليمية المختلفة.

خدمة الواجبات المنزلية التي يتم من خلالها أداء الواجبات إلكترونيًا بسهولة دون إزعاج الطالب.

كما تقدم خدمة دروسي التي تحتوي على بعض المعلومات المهمة التي في حال قد شاركها الطالب يستفيد منها كثيرًا، وذلك يكون خارج الإطار الزمني المحدد للدراسة.

اقرأ أيضًا: كيف اطلع الجدول من منصة مدرستي

تطبيق مدرستي

هذا التطبيق من أهم التطبيقات التي يتم من خلالها الحصول على كافة الخدمات التعليمية التي يحتاج إليها الطالب وولي الأمر، وللاستفادة من الخدمات السابق ذِكرها بموجب توضيح منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية سنعرض كيفية الحصول على هذا التطبيق بمختلف أنواع الهواتف:

تحميل التطبيق على هواتف الأندرويد “من هنا“.

تحميل التطبيق على هواتف الآيفون “من هنا“.

أدوات التعلم في منصة مدرستي

تحوي منصة مدرستي على أكثر من أداة تعليمية يمكن الاستفادة منها في التسجيل على المنصة، وهذه الأدوات ما يجعل أمر استخدامها سهل وسلس على الطلاب وكذلك أولياء الأمور، وفيما يلي سنوضحها:

التخطيط الإلكتروني للمعلمين.

غرف المعلمين من أجل الإجابة عن الاستفسارات.

بنوك الأسئلة.

الجدول المدرسي.

المقررات الدراسية.

ساحات النقاش.

كافة المسارات التعليمية لمختلف الفروق الفردية.

الاختبارات الإلكترونية.

البريد الإلكتروني.

الاستبيان الإلكتروني.

بنك الإثراءات.

اقرأ أيضًا: بيانات منصة مدرستي لا تظهر في توكلنا

أرقام التواصل مع منصة مدرستي

أتاحت منصة مدرستي للطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور فرصة التواصل السلس معها من خلال الأرقام التي وفرتها على الموقع الرسمي لها، وفيما يلي سنوضحها بالكامل:

التواصل على الرقم الساخن (320033988).

التواصل على الرقم الموحد (19996).

التواصل عبر رقم وزارة التعليم السعودية (530001147).

التواصل على الرقم المجاني (80012999999).

التسجيل على منصة مدرستي أمر سهل للغاية ولا يحتاج إلى اتباع الكثير من الخطوات، ويمكن الاستفادة من منصة مدرستي الواجبات المدرسية للمرحلة الابتدائية في حال تم تسجيل الدخول إلى المنصة.

أسئلة شائعة

هل يمكن التواصل مع خدمة عملاء منصة مدرستي من خلال الموقع الرسمي لها؟

نعم.

هل كافة خدمات الموقع الرسمي لمدرستي متوفرة على التطبيق الخاص بها؟

نعم.