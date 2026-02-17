الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 17 فبراير 2026 03:03 صباحاً - منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز تحتاج إلى اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي تتيح فرصة التسجيل إلى المنصة والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المقدمة عليها سواءً كان للطلاب أو المدرسين أو من يعملون في الإدارة التعليمية السعودية، ومن خلال موقع لحظات نيوز سنوضح الخطوات التي يتم بها تسجيل الدخول إلى المنصة.

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز

التسجيل في منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز من الطرق الأشهر التي يتم من خلالها الدخول إلى المنصة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها، ولأنها من أهم المنصات التي يحتاج إليها كافة طلاب المملكة سنوضح من خلال الخطوات التالية ما يجب اتباعه لتسجيل الدخول بها:

الدخول إلى تطبيق توكلنا على الهاتف والحصول على بيانات المايكروسوفت الخاصة بصاحب الحساب. الدخول إلى الصفحة الخاصة بمنصة مدرستي والمخصصة للكادر التعليمي بها فقط “من هنا”. كتابة البيانات الخاصة بحساب المايكروسوفت والتي يتم الحصول عليها من خلال تطبيق توكلنا. النقر على تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي والاستخدام المباشر لها.

طريقة تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي

يسهل تسجيل حساب جديد في منصة مدرستي من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة عليها، والتي قد أتاحتها وزارة التعليم السعودية، ومن خلال الخطوات التالية سنوضح كيفية تسجيل حساب جديد بها:

الدخول إلى منصة مدرستي “من هنا”. النقر على منصة العودة للمدارس الموجودة على المنصة. النقر على تسجيل جديد. كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة بحسب ما يحتاج إليه المستفيد. كتابة رقم الجوال. النقر على أيقونة تحقق. إدخال الرمز المرسل على الهاتف في رسالة نصية. النقر على تحقق. بذلك يكون قد تم إنشاء الحساب، ويمكن البدء في استخدام الخدمات الموجودة داخل المنصة.

دليل مدرستي من منصة العودة للمدارس

يمكن الاطلاع على دليل المدرسة التابع لها الطالب حال الولوج إلى منصة مدرستي والبدء في اختيار نظام العودة إلى المدارس للاستفادة من كافة البيانات والمعلومات المتوفرة به، وفيما يلي سنوضح كيفية الاستفادة منه:

الدخول إلى منصة مدرستي “من هنا”. اختيار أيقونة العودة إلى المدارس. الضغط على أبطال التعليم الموجودة في الشريط العلوي. النقر على فئة المستخدم الموجودة بين الخيارات المتاحة على المنصة. النقر على أدلة الاستخدام. سيظهر دليل الاطلاع والاستخدام الخاص بالمنصة.

طريقة متابعة الأبناء في منصة مدرستي

من أشهر الخدمات المهمة التي تقدمها منصة مدرستي لكافة المسجلين بها من أولياء الأمور القدرة على الاطلاع على كافة المعلومات والسلوكيات الخاصة بالأبناء من خلال المنصة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة مدرستي “من هنا”. تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام البيانات الموجودة على حساب نور من اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على أنا لست روبوت. الضغط على خيار تسجيل الدخول. اختيار خدمة الاطلاع على بيانات الأبناء من بين الخدمات الموجودة على الصفحة الرئيسية. ستظهر جميع بيانات الطفل وسلوكه الذي يعتمده في المدرسة.

تُمكن منصة مدرستي كافة أولياء الأمور من توفير الوقت والجهد المبذول في الذهاب إلى المدرسة من أجل معرفة كافة ما يتعلق بالأبناء، وهو ما جعلها من أهم المنصات الحكومية والأكثر فائدة لذا تم عرض منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت تيمز.

أسئلة شائعة

هل يوجد لمنصة مدرستي تطبيق خاص؟

نعم.

هل منصة مدرستي تابعة لنظام نور؟

نعم.