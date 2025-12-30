شكرا لقرائتكم خبر 367 صقرًا يتنافسون في أشواط اليوم الخامس لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيم أمس، تسعة أشواط تأهيلية للمُلاك المحليين ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 (أكبر تجمُّع للصقور في العالم)، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والمحترفين والزوار والمهتمين بموروث الصيد بالصقور العريق.

وشارك في أشواط اليوم الخامس، 367 صقرًا عبر تسعة أشواط لفئات جير بيور فرخ وقرناس، وجير شاهين فرخ، وشوطين لجير شاهين قرناس، وأربعة أشواط لفئتي جير تبع بمعدل شوطين للفرخ ومثلهما للقرناس، وهو أكبر عدد من الصقور تجتمع في يوم واحد خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 حتى الآن.

وجاءت الانطلاقة عبر شوط جير بيور فرخ، وفيه حقق أسامة بن ثنيان المركز الأول عبر الصقر (جنتل)، وجاء عبدالله غانم الدوسري في المركز الثاني بالصقر (A3)، وحل حمد محسن المري بالصقر (المهذب) في المركز الثالث، وفي شوط فئة جير بيور قرناس، حقق ظافر سالم المري المركز الأول عبر الصقر (المارد)، وجاء عبدالله العجمي في المركز الثاني بالصقر (المحامي)، وفهد القريني في المركز الثالث بالصقر (سلطان).

وحقق صالح المطيري عبر (ونيكس) المركز الأول، في الشوط الثالث لفئة جير شاهين فرخ، وجاء ياسر المطيري عبر الصقر (كروشان) في المركز الثاني، وحل ناهض الدوسري ثالثًا عبر الصقر (ونقا)، وفي الشوط الأول لفئة جير شاهين قرناس، جاء حمد عبدالمحسن المري في المركز الأول عبر الصقر (96)، وحل عبدالعزيز العتيق في المركز الثاني بالصقر (عقاب)، ومحمد ضيف الله الشمري في المركز الثالث بالصقر (سلمى).

وفي الشوط الثاني لفئة جير شاهين قرناس جاء سعود الدعيج في المركز الأول عبر الصقر (صن)، وحل ياسر المطيري ثانيًا بالصقر (فلاي وينق)، وسلطان اليامي ثالثًا بالصقر (أكسبو).

بعدها انطلقت أشواط فئة جير تبع، وكانت البداية عبر الشوط الأول للفرخ، وفيه حقق خالد البوعينين المركز الأول عبر الصقر (فاروق)، وجاء ظافر المري في المركز الثاني بالصقر (سهيل)، وسعد البوعينين في المركز الثالث بالصقر (الشهم)، وفي الشوط الثاني للفرخ، جاء خالد الهاجري في المركز الأول بالصقر (K3)، واحتل ظافر المري المركز الثاني بالصقر (الرنج)، وجاء فضل الخاطر في المركز الثالث عبر الصقر (هتان).

وفي الشوط الأول لفئة قرناس حقق حمد بن مسلي القحطاني المركز الأول عبر الصقر (نمرود)، وجاء برغش الهاجري عبر الصقر (T1) في المركز الثاني، وحل سعد البوعينين ثالثًا بالصقر (283)، وكان ختام اليوم الخامس عبر الشوط الثاني لفئة جير تبع قرناس، وفيه خطف فهد النصار المركز الأول عبر (الصعب)، وجاء جعفر القحطاني في المركز الثاني بالصقر (غازي)، فيما حل ياسر المطيري ثالثًا بالصقر (ضيف).

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يشهد إقامة 139 شوطًا، تقدم خلالها 1012 جائزة تتجاوز قيمتها الإجمالية 38 مليون ريال، ضمن مسابقتين رئيسيتين هما الملواح (الدعو 400 متر) والمزاين، وتستقطب مسابقة الملواح فئات الملاك والهواة والمحترفين والنخبة، بأشواط مخصصة للصقارين المحليين وأخرى للدوليين.