الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 3 يناير 2026 05:15 مساءً - إن المملكة تشتمل على عدة مصارف مميزة، وتعد اسماء البنوك في السعودية ونبذة عن كل بنك من ضمن أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها بكثرة من خلال المواطنين والمقيمين، وذلك لكي يختار ما يناسبه منهم، لذا نعرض عبر جريدة لحظات نيوز المصارف في المملكة وتفاصيل عن كل مصرف.

اسماء البنوك في السعودية ونبذة عن كل بنك

إن البنوك في السعودية عديدة ويصعب اختيار البنك الأفضل، وذلك لأن كل بنك متميز بما يقدمه من خدمات مصرفية متنوعة، ولكن نعرض لكم اسماء البنوك في السعودية ونبذة عن كل بنك للتسهيل على الباحثين، وتتمثل التفاصيل في الفقرات التالية:

البنك السعودي الأول

إن البنك السعودي الأول من ضمن أهم المؤسسات المالية في السعودية، ويعرف بتقديم أفضل الخدمات المصرفية على مستوى عالي من الجودة والكفاءة، ويتطلع باستمرار إلى الابتكار والتحسين من تجربة العملاء، وتأسس في سنة 1926 ميلاديًا.

مصرف الراجحي

إن مصرف الراجحي من ضمن أفضل البنوك التي تقدم الخدمات المصرفية المتنوعة مثل الادخار والاستثمار، والآليات المطورة التي من شأنها التسهيل على العملاء، وقد تأسس في عام 1953 ميلاديًا.

البنك الأهلي السعودي

إن البنك الأهلي السعودي واحد من البنوك المهمة في المملكة لأنه يقدم خدمات الحسابات الاستثمارية والادخارية المتنوعة، والتمويلات بمختلف أنواعها إلى العملاء، ويعمل دائمًا على التطوير من الخدمات لديه، ونشأ في عام 1953 ميلاديًا.

البنك العربي الوطني

إن البنك العربي الوطني من ضمن الشركات المساهمة السعودية الذي يعد من أشهر البنوك، وقد حصل على لقب أكبر 15 بنك في الشرق الأوسط، ويتواجد المركز الرئيسي في مدينة الرياض، وتم تأسيسه في سنة 1979 ميلاديًا.

مصرف الإنماء

إن مصرف الإنماء واحد من ضمن أفضل المصارف السعودية، وذلك لأنه يقدم المعاملات والمنتجات المصرفية المميزة التي تتوافق مع الأحكام والضوابط الشرعية، وتحقق أهداف العملاء في مختلف القطاعات والفئات، وقد تم التأسيس في سنة 2006 م.

البنك السعودي للاستثمار

إن نشأ كشركة مساهمة في السعودية في عام 1976 ميلاديًا، وبدأ في تقديم الخدمات بشكل واصح في سنة 1977م، ويتميز بما يقدمه من مشروعات مشتركة وشركات تابعة له ناجحة جدًا ويعمل على تلبية احتياجات العملاء للخدمات البنكية والاستثمارية وتداول الأسهم.

البنك السعودي الفرنسي

إن البنك السعودي الفرنسي قد نشأ في سنة 1977 ميلاديًا، ويقع المركز الرئيسي في الرياض، ويوجد لديه 3 إدارات إقليمية في جدة والرياض والخبر، ويقوم البنك بإتاحة جميع أنواع الخدمات المصرفية التجارية للعملاء الدوليين والمحليين.

بنك الجزيرة

إن بنك الجزيرة يعتبر من الشركات المساهمة داخل المملكة، وقد تم تأسيسه في عام 1395 هجريًا، وشرع في تقديم الخدمات سنة 1396 هـ، وقد حصل على فروع بنك باكستان الوطني داخل السعودية، ويصنف ضمن المؤسسات المالية القيادية.

اسماء البنوك في السعودية

إن البنوك في المملكة كثير ولا يمكن حصرها، ولكن يوجد الكثير من المصارف الأخرى أيضًا التي تقدم وزمرة متنوعة من الخدمات لعملائها، حيث إن تتمثل باقي أسماء البنوك في السعودية فيما يلي:

الخليج الدولي.

إس تي سي.

بنك البلاد.

البنك السعودي الرقمي.

الإمارات دبي الوطني.

بنك مسقط.

البحرين الوطني.

بي إن بي باريبا.

باكستان الوطني.

بنك تي سي زراعات.

اسيبنك الصين للصناعة والتجارة.

الكويت الوطني.

دويتشه بنك.

بنك الأردن.

المصرف العراقي للتجارة.

بنك الصين المحدود.

البنك الأهلي المصري.

بنك دال 360.

إن في الختام يمكن الآن التقديم على حساب بنكي في أي من البنوك السعودية التي قد تناولنا عنها بعض التفاصيل الهامة التي قد تلفت انتباه العملاء الراغبين في فتح حساب بنكي.