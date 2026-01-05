الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 04:10 مساءً - 1909 رقم ايش في السعودية هذا السؤال يسأله الكثيرين من مواطنين المملكة العربية السعودية، وهناك بعض الأرقام التي توفرها وزارة الداخلية من أجل إنقاذ المواطنين من أي خطر يمكن أن يحدث لهم في أي وقت، وهذه الأرقام تصمم لتكون سهلة الحفظ، ويتم الاتصال بها بسرعة، وفي السطور التالية نتعرف من خلال لحظات نيوز على العديد من أرقام الطوارئ.

1909 رقم ايش في السعودية

رقم 1909 هو واحد من الأرقام المختصرة التي تشرف عليها وزارة الداخلية السعودية ومن خلال هذا الرقم المتصل يتحدث مع هيئة الابتزاز في السعودية، وهناك أيضًا رقم لهذه الهيئة في حالة أن المتصل يكون خارج الأراضي السعودية والرقم هو 966114908666، بالإضافة إلى إمكانية التواصل على الواتساب على رقم 966556849012، وإتاحة كل هذه الأرقام يدل على يقين الدولة على ضرورة حماية المواطنين من جرائم الابتزاز وخاصة الابتزاز الالكتروني.

الاتصال برقم هاتف موحد للابتزاز

الاتصال على رقم 00966114908888 للإبلاغ عن حوادث الابتزاز، ويمكن الاتصال بها حتى وإن تم الابتزاز خارج المملكة العربية السعودية، والدولة تبدأ في التحقيق بالقضية ومحاسبة الجاني مهما كان، وهذا الرقم ليس فقط لقضايا الابتزاز لكن للقضايا التالية الأخرى، وهي:

تقديم بلاغات عن الجرائم المعلوماتية. تقديم بلاغات عن جرائم وحالات السحر والشعوذة.

ما هي أنواع الابتزاز؟

هناك الكثير من أنواع الابتزاز وتلك الأنواع هي:

التهديد بالتشهير. الابتزاز الجنسي. برامج الفدية. التهديد بالعمل. الابتزاز الجنسي. ابتزاز الأطفال. ابتزاز المادي. ابتزاز مواقع التواصل الاجتماعي.

طرق وأساليب الهيئة في التعامل مع الابتزاز

تستخدم السلطات العديد من فنون التعامل مع الابتزاز، وتلك الفنون هي:

التواصل مع الضحية واعطائها كافة المعلومات والإرشادات لإيقاف هذه الجريمة. التعامل مع الضحية ومحاولة تقليل التوتر والخوف. محاولة إتلاف بعض المواد التي يتم التهديد بها. إجبار المجرم على حذف كافة المنشورات التي تحتوي على مواد.

كل هذه المجهودات من أجل حماية المواطنين السعوديين، لذلك لا يجب على أي مواطن السكوت والخضوع إلى محاولة ابتزاز، ومن وقت الإعلان عن هذا الرقم والكثير من الأسر تلجأ إلى وزارة الداخلية.