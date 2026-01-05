الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 04:10 مساءً - تعرف على اسماء المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا بالسعودية ؟

تعرف على اسماء المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا بالسعودية ؟ حيث تعتبر اكسا وحدة من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية، وتعمل على تقديم كافة الخدمات الطبية، كما أنها تتعاقد مع الكثير من المستشفيات، لهذا سوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن اسماء المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا في السعودية.

تعرف على اسماء المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا بالسعودية ؟

هناك الكثير من المستشفيات التي يضمها تأمين اكسا، وهذا جعل المستشفيات تحظى بنسبة كبيرة من الشعبية، لهذا سوف نعرضها لكم فيما يلي:

مستشفى عبد الرحمن المشاري.

مستشفى دار الشفا.

مستشفى الفلاح الوطني.

المستشفى السعودي الألماني.

مستشفى الحياة الوطني.

مستشفى الجزيرة الطبي.

المركز التخصصي الطبي.

مدينة الملك عبد العزيز الطبية.

طريقة الاستعلام عن مطالبة تأمين

حتى تتمكن من الاستعلام عن مطالبة تأمين عليك أن تتبع الخطوات التالية:

في البداية، يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة اكسا “من هنا“. ثم النقر على أفراد، والنقر على خانة مطالبات. عندها سوف يظهر لك قائمة بها نوع المطالبة، وعليك اختيار ما يتناسب معك. ثم عليك كتابة كل البيانات المطلوبة في الخانة المخصصة لها. ثم الاتصال على رقم 920008477 من أجل التواصل مع خدمة العملاء.

مميزات التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية

هناك الكثير من المميزات الموجودة في التأمين الصحي في السعودية، وهي الآتي:

يعرف عن التأمين الصحي في المملكة أنه يوفر كل الخدمات الطبية التي يريدها الجميع.

التأمين الطبي في السعودية يشمل أكل أفراد الأسرة.

من خلال التأمين يتمكن المواطن السعودي من إجراء كل التحاليل الطبية في كل المستشفيات والمستوصفات التابعة للحكومة.

أبرز أسماء شركات التأمين الطبي في السعودية

تضم المملكة العربية السعودية العديد من شركات التأمين المميزة، ونعرض لكم بعض منها فيما يلي:

اسم الشركة الاسم المختصر رقم الهاتف ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني ملاذ 0114168222 الصقر للتأمين التعاوني الصقر 0114752233 – 920001043 شركة ساب للتكافل ساب 0112764400 – 8001260006 شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مدغلف 0114779229 – 8004414472 الشركة المتحدة للتأمين التعاوني المتحدة 0126068633 – 920033222 الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني سايكو 0114759922 – 8001242002 الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني ولاء 0138652200 – 0114601265 شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني الخليجية 0126516610 شركة الأهلي للتكافل الأهلي 920011282 – 0126901199 سلامة للتأمين التعاوني سلامة 920023355 – 0114710170 الدرع العربي للتأمين التعاوني الدرع العربي 920009369 – 0112505400

من خلال تطرقنا للحديث عن اسماء المستشفيات التي يغطيها التأمين اكسا بالسعودية ؟ تعرفنا على الكثير من المعلومات حول التأمينات الطبية في المملكة العربية السعودية، وتبين لنا أن تأمين اكسا هو من التأمينات العالية الجودة.