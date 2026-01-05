روسيا تعلن السيطرة على بلدة في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت روسيا، اليوم الاثنين، إنها سيطرت على بلدة في منطقة سومي بشمال شرق أوكرانيا، قرب الحدود مع روسيا، كانت كييف أفادت في نهاية ديسمبر بأنها تواجه هجوما فيها.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، أن "وحدات تجمع القوات الشمالية سيطرت على بلدة غرابوفسكيه في منطقة سومي".

كان الجيش الأوكراني أفاد، في ديسمبر، بوقوع اشتباكات في هذه المنطقة.

وتعلن روسيا، من حين لآخر، السيطرة على قرى وتجمعات سكنية في مناطق مختلفة من أوكرانيا.

كان آخر تلك الإعلانات، أمس الأحد، عندما أكدت وزارة ​الدفاع الروسية أن قواتها ⁠سيطرت على حي ⁠"بودولي" السكني ​في منطقة خاركيف شمال ​شرق أوكرانيا.