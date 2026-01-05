الرئيس الكولومبي يفتح النار في وجه ترامب: توقف عن تشويه سمعتي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بوغوتا: رفض الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، يوم الاثنين، الاتهامات والتهديدات التي وجّهها إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي اتهمه بالتورط في الاتجار بالمخدرات، في تصعيد جديد للتوتر بين الجانبين.

وقال بيترو، في منشور على منصة "إكس"، إن اسمه لا يرد في أي من الملفات القضائية المرتبطة بتجارة المخدرات، مطالبًا الرئيس الأميركي بالكف عن تشويه سمعته. وأضاف بنبرة حازمة: "توقف عن تشويه سمعتي يا سيد ترامب".

وكان ترامب قد صرّح في وقت سابق بأن تنفيذ عملية عسكرية في كولومبيا، على غرار تلك التي نُفذت في فنزويلا، يبدو "فكرة جيدة"، متهماً الرئيس الكولومبي بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، ومحذرًا من أن الأخير "لن يستمر طويلًا في منصبه".

وفي رد فعل قوي، انتقد بيترو بشدة النهج العسكري الذي تنتهجه إدارة ترامب في المنطقة، وندّد بما وصفه بـ"الاختطاف غير القانوني" للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، معتبرًا أن العملية تفتقر إلى أي أساس قانوني.

وتصاعدت حدّة التراشق اللفظي نهاية الأسبوع، إذ كان ترامب قد وجّه، يوم السبت، تحذيرًا مبطّنًا لبيترو قائلاً إنه ينبغي عليه "أن ينتبه لنفسه"، قبل أن يصفه، يوم الأحد، بأنه "رجل مريض" و"مدمن على تعاطي الكوكايين"، وفق تعبيره.

ومنذ انطلاق الولاية الثانية لدونالد ترامب، تشهد العلاقات بين واشنطن وبوغوتا توترًا متزايدًا، في ظل خلافات متكررة حول قضايا التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة، إضافة إلى المقاربة الأميركية للملفات الأمنية في أميركا اللاتينية.

وعقب الهجوم الأميركي على فنزويلا، وجّه ترامب، يوم الأحد، خطابه التصعيدي نحو كولومبيا، مطلقًا تهديدات جديدة، في وقت لم يتردد فيه سابقًا في شن هجمات لفظية متكررة على الرئيس الكولومبي، وإن كان قد تجنّب ذكر اسمه صراحة خلال حديثه للصحافيين على متن طائرة رئاسية متجهة إلى واشنطن.

وعندما سأله أحد المراسلين عمّا إذا كانت الولايات المتحدة بصدد تنفيذ عملية عسكرية ضد كولومبيا، أجاب ترامب مقتضبًا: "يبدو الأمر جيدًا بالنسبة لي".

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد نفذت، فجر السبت، ضربات على أهداف داخل الأراضي الفنزويلية، أسفرت عن اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو ونقله، رفقة زوجته، خارج البلاد، على أن يمثل أمام القضاء في نيويورك بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

وتُعد كولومبيا، الجارة لفنزويلا، أحد أبرز مراكز إنتاج الكوكايين في العالم، ما يضعها في قلب التوترات الإقليمية المتصاعدة.