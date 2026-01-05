شروط حساب المواطن 1447 للفرد المستقل والمتزوج والعاطل عن العمل

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 08:21 مساءً - ما هي شروط حساب المواطن؟ وهل تختلف شروط حساب المواطن للفرد المستقل عن العاطل؟ يعتبر برنامج حساب المواطن من أشهر برامج الدعم التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية للمستحقين من المواطنين، وسوف نتعرف اليوم من خلال جريدة لحظات نيوز إلى شروط التسجيل والاستفادة من هذا البرنامج.

شروط حساب المواطن للفرد المستقل والمتزوج والعاطل عن العمل

إن شروط حساب المواطن للفرد المستقل والمتزوج والعاطل عن العمل تختلف عن بعضها البعض، وسنتعرف إلى شروط كل فئة منها على حدة فيما يلي:

1- شروط حساب المواطن للفرد المستقل

لكي يسجل الفرد المستقل في حساب المواطن، يجب أن تتوفر لديه الشروط التالية:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

أن يكون المتقدم فرد مستقل وليه لديه تابعين.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم دائم الإقامة في المملكة العربية السعودية.

2- شروط حساب المواطن للعاطل عن العمل

يمكن للعاطل عن العمل أن يحصل على دعم حساب المواطن إذا استوفت لديه شروط الأهلية التالية:

ألا يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دور الإيواء أو العلاج الحكومية.

ألا يكون المتقدم مسجونًا.

أن يكون المتقدم موجودًا داخل المملكة.

ألا يكون المتقدم خارج المملكة لأكثر من 90 يوم خلال العام الأخير.

أن يتتوافق البيانات المقدمة من المستفيد مع البيانات المسجلة لدى الحكومة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

3- شروط حساب المواطن للمتزوج

قبل تسجيل المتزوج في برنامج حساب المواطن، يجب أن يتحقق أولًا من استيفاء هذه الشروط لديه:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيمًا داخل المملكة.

ألا تكون هناك أي قضايا جنائية أو سبق الحكم عليه بالسجن مسبقًا.

ألا يكون المتقدم مقيمًا في إحدى دور الإيواء أو العلاج الحكومية.

ألا يكون عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

أن يتم تقديم كافة بيانات الأفراد التابعين.

طريقة التسجيل في برنامج حساب المواطن 2026

يتم التسجيل في برنامج حساب المواطن إلكترونيًا من خلال اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى برنامج حساب المواطن مباشرة ” من هنا “ تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم. كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمستخدم. إدراج كلمة المرور ورمز التحقق المرئي ثم الضغط على زر تسجيل الدخول. النقر على القائمة الرئيسية. تحديد خيار تفاصيل الطلب. الاطلاع على الشروط والأحكام قبل الموافقة عليها. إدخال جميع البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة. إدخال الاسم بالكامل. كتابة رقم الهاتف. كتابة رقم الهوية الوطنية أو كارت العائلة. تحديد تاريخ الميلاد. إدخال بيانات الأفراد التابعين إن وجدوا. كتابة عنوان البريد الإلكتروني. إدخال رمز التحقق المرئي وتأكيد عنوان البريد الإلكتروني. كتابة رقم الحساب البنكي. إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة مثل وثيقة الدخل الشهري وبطاقة الأحوال وغيرها. الموافقة على الإقرار. النقر على أيقونة تقديم الطلب.

يهدف برنامج حساب المواطن إلى مساعدة المواطين الأكثر استحقاقًا من أجل مواكبة متطلبات الحياة اليومية بعد ما شهدته المملكة مؤخرًا من ارتفاع كبير في أسعار كافة السلع الخدمات المعيشية.