الاثنين 5 يناير 2026 09:03 مساءً

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن 1447 لمعرفة الأهلية ومبلغ الدعم المستحق لهذا الشهر

يرغب العديد من الأشخاص التعرف على طريقة الاستعلام عن بياناتي في حساب المواطن 1447 لمعرفة الأهلية ومبلغ الدعم المستحق لهذا الشهر، وهذا لأن برنامج حساب المواطن أحد البرامج المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ويعمل على توفير مبالغ دعم لكل الفئات المستحقة، لذلك نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن الاستعلام عن الأهلية في برنامج حساب المواطن.

استعلام عن بياناتي في حساب المواطن

برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الحديثة في المملكة العربية السعودية، ويعمل على توفير مبالغ مالية للأسر محدودة الدخل، وحتى تتمكن من الاستعلام عن بياناتك داخل النظام، عليك أن تتبع الخطوات التالية:

أولًا عليك الدخول إلى المنصة الرسمية لبرنامج حساب المواطن “من هنا“. ثم قم بعملية تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية رمز المرور الخاص بك. عند الدخول إلى البرنامج، انقر على قائمة دراسة الأهلية. ثم اختر منها دراسة الأهلية. عليك النقر على خانة استعلام. عندها سوف تظهر لك كل التفاصيل الخاصة والبيانات الخاصة بك، ومنها إذا كنت مؤهل أم لا.

قيمة حساب المواطن

تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض المبالغ المالية للأسر السعودية، ويختلف المبلغ المالي من كل أسرة إلى أخرى، حيث تقسم المبالغ إلى الآتي:

الأسرة التي يقل راتبها عن 7699 ريال سعودي، تحصل على دعم يصل قيمته إلى 659 ريال سعودي.

الأسرة التي يصل دخلها إلى 7999 ريال سعودي، سوف يصل دعمها إلى 624 ريال سعودي.

أما الأسرة التي يصل دخلها إلى 8499 ريال سعودي، سوف تأخذ دعم يصل إلى 553 ريال سعودي.

طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن

هناك بعض المواطنين ترغب في تعديل البيانات الخاصة بها في حساب المواطن، وتتمثل الخطوات في الآتي:

قم بالدخول على المنصة الرسمية لحساب المواطن “من هنا“. ثم عليك تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية ورمز المرور. ثم بالضغط على أيقونة تسجيل. الخطوة التالية هي النقر على تفاصيل الطلب. عندما تظهر أمامك التفاصيل، قم بالنقر على كلمة تحديث. وهنا عليك تحديد البيانات التي ترغب في تحديثها سواء كانت بيانات عامة أو بيانات الحساب البنكي أو بيانات الدخل الشهري أو بيانات العقارات أو بيانات التابعين. قم بعملية التعديل التي تريدها. ثم عليم إرفاق كل المستندات المطلوبة منك. لا تنسى التأكد من صحة البيانات وأن تطابق الواقع. ثم انقر على خانة حفظ.

من خلال تطرقنا للحديث عن استعلام عن بياناتي في حساب المواطن 1447 لمعرفة الأهلية ومبلغ الدعم المستحق لهذا الشهر، تعرفنا على الكثير من المعلومات حول الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، وتبين لنا أن المملكة العربية السعودية دائمًا ما توفر لكل مواطنيها أفضل الخدمات، وهذا ما يجعلها من الدول المتقدمة في الوطن العربي.