الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - كيفية التسجيل بطريقة مضمونة في موارد وزارة الصحة السعودية 1447

يمكن التسجيل في الخدمة التي وفرتها وزارة الصحة في المملكة، حيثُ يستطيع لجميع الراغبين الآن في التسجيل في الموارد السعودية الصحية وكذلك الخدمة المقدمة للمديرين، وقد قامت الوزارة الخاصة بالصحة بإنشاء نظام جديد يهدف إلى تقديم مساندة ودعم حقيقي لكل الموظفين في الوزارة، وكذلك يعمل على تسجيل الأنشطة والكثير من المهام التي تخص عملية الموارد البشرية في الوزارة، وبالإضافة أيضاً قامت الوزارة بتقديم هذه الخدمة والتسجيل عليها بطريقة إلكترونية، وهذا لأن موظفي الوزارة في العادة مشغولين جداً ولا يملكون وقتاً كافياً ومن خلال التسجيل الإلكتروني اصبح الامر اسهل واوفر للجهد والوقت، للتعرف على المزيد من المعلومات التي تخص التسجيل في هذا الدعم يجب متابعة ما سيتم ذكره بالتفصيل خلال السطور القادمة عن الوزارة وبرنامج الموارد الصحية.

خطوات التسجيل في منحة الموارد الصحية 1447

هذه الخدمة متاحة لكل من يعمل في وزارة الصحة وخاصة السعوديين، حيثُ يتمكن كل فرد من تسجيل نفسه للاستفادة من نظام الموارد بطريقة سريعة وسهلة، وهذا يتم من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات المعروفة للجميع وهي كما يلي:

يتم دخول الفرد المتقدم إلى موقع الوزارة لدخول نظام موارد الصحة من هنا .

يتم اختيار أيقونة تسجيل دخول الموجودة في الصفحة.

يتم وضع المعلومات المطلوبة لإتمام هذه العملية للتسجيل.

يتم تحديد بطاقة الهوية الوطنية وإدخال الرقم الخاص بها مع الالتزام بصلاحية الهوية.

يتم وضع الجنسية لغير السعوديين من الوافدين المقيمين داخل الدولة.

يتم تحديد نوع الوظيفة التي يعمل بها المتقدم من الاختيارات التي توجد أمامك.

مسموح لتقدم الموظفين وكذلك مدراء المستشفيات، وحتى إذا كان عاملاً.

يتم التأكد من إدخال جميع البيانات المطلوبة وبطريقة صحيحة ثم الضغط على تسجيل.

خدمات نظام الموارد السعودي لوزارة الصحة

يوفر النظام الكثير من الخدمات وبعضها ذو أهمية كبيرة لموظفي وزارة الصحة، حيثُ يمكن لجميع الموظفين الاستفادة من كل خدمة من خلال هذا النظام وهذه الخدمات تكون كالتالي: