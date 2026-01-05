مجانية بالكامل.. الإعلان 7 دورات تدريبية مؤهلة لسوق العمل من صندوق التنمية البشرية

الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةمجانية بالكامل.. الإعلان 7 دورات تدريبية مؤهلة لسوق العمل من صندوق التنمية البشرية

بمرور الزمن تزداد أهمية تطوير، وتأهيل الكوادر البشرية لمواجهة احتياجات سوق العمل المتغيرة باستمرار. وفي إطار هذا السياق جاء إعلان صندوق تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بأخبار سارة للشباب حديثي التخرج. تم الإعلان عن طرح أهم 7 دورات تدريبية مؤهلة تستهدف تجهيزهم بالمهارات والمعرفة الضرورية لدخول سوق العمل بثقة، وكفاءة. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذه الدورات متاحة بشكل مجاني تمامًا مما يمثل فرصة ثمينة للشباب للاستفادة وتطوير مهاراتهم بلا تكلفة. بالإضافة إلى ذلك يمكن الوصول إلى هذه الدورات بسهولة عبر الإنترنت مما يجعلها متاحة لجميع الراغبين في تحسين فرصهم المهنية.

تفاصيل أهم 7 دورات تدريبية مجانا لسوق العمل من وزارة الموارد البشرية

قام صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي بالإعلان عن إطلاق سبع دورات تدريبية رئيسية تستهدف تأهيل الشباب الجدد للانضمام إلى سوق العمل السعودي. الجوانب الرئيسية لهذه الدورات تشمل مهارات الحاسوب والمعرفة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات وأمان البيانات ومهارات حل المشكلات. الجدير بالذكر أن هذه الدورات متاحة بشكل مجاني بالكامل ويمكن الوصول إليها عن بُعد عبر الإنترنت وتكون على النحو التالي:

وزارة المالية تعمل على تقديم 8 دورات تدريبية بدون أي رسوم من خلال منصة دروب عبر الرابط من هنا.

عدد 8 دورات تدريبية تأتي بشكل مجاني في اللغة الإنجليزية عن طريق منصة دروب عبر الرابط من هنا.

دورة في إكسل أحد أبرز برامج جداول البيانات بشكل مجاني، عن طريق صندوق هدف عبر الرابط من هنا.

ما هي روابط التقديم على باقي البرامج التدريبية

أهم 7 دورات تدريبية مؤهلة لسوق العمل مجاناً، نتعرف عبر لينكات التقديم على باقي البرامج:

يقدم معهد البحوث العامة من خلال منصة إثرائي بعض الدورات التدريبية عبر الرابط من هنا.

تقدم منصة دروب دورة تدريبية عن بعد وتأتي تحت عنوان كتابة المحتوى الإبداعي عبر الرابط من هنا.

متاح دورات تدريبية تخصصية أون لاين مجانية تماما مقدمة من وزارة الاتصالات عبر الرابط من هنا.

تقدم أكاديمية منشآت 120 دورة تأتي جميعها بشكل مجاني عن بعد في عدد من المجالات المتنوعة عبر الرابط من هنا.

المملكة العربية السعودية تقدم أفضل الخدمات للشباب من جميع الجنسين، وتسعى أيضًا إلى توفير فرص عمل شاملة لهم حياة كريمة في المستقبل