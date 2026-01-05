الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 5 يناير 2026 11:19 مساءً - بعد المرسوم الأخير | قرارات الملك سلمان تُطبق على الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن في هذا الموعد

حدثت حالة من الجدل في السعودية بعد صدور القرارات الملكية على الضمان الاجتماعي وكذلك حساب المواطن التي تم الإعلان عنها بالأمس؛ إذ فاجأ خادم الحرمين الشريفين المستفيدين من تلك البرامج بمجموعة من المستجدات التي طرأت على الرواتب الشهرية، وهذا ما سنخص بذكره عبر جريدة لحظات نيوز مع معرفة موعد صرف حساب المواطن.

القرارات الملكية على الضمان الاجتماعي

في الأمس يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2026 تم الكشف عن آخر الأنباء التي تخص برنامجي الدعم الحكومي التي تقع تحت مسؤولية وإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهما؛ الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن.

أما فيما يخص برنامج الضمان الاجتماعي المطور فقد صدر قرار ملكي من خادم الحرمين الشريفين ينص على فرض زيادة على الحد الأدنى للراتب الأساسي الذي يتم صرفه للمستحقين.

في حين أن قرارًا ملكيًا آخر صدر بخصوص برنامج حساب المواطن والذي تضمن الموافقة على تمديد الدعم المالي الإضافي لمدة تصل إلى 3 أشهر؛ بمعنى أنه ينتهي في ديسمبر 2026 وذلك طبقًا لآخر المستجدات.

متى موعد صرف حساب المواطن

بعد التطرق إلى أهم الأنباء وأجددها التي جاءت حول برنامجي الضمان الاجتماعي المطور وحساب المواطن، من الجدير بالذكر في هذا السياق أن نبين لمستحقي حساب المواطن أنه بدءًا من غدًا الثلاثاء 10 أكتوبر 2026 سيتم صرف الدفعة 71 والتي ستكون شاملة للدعم المضاف.

كيف اعرف المبلغ في حساب المواطن

في إطار التعرف على أبرز التفاصيل التي تخص برامج الدعم الحكومي المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعلى رأسها حساب المواطن، وجبت الإشارة إلى أنه يمكن للمستفيد الاستعلام عن المبلغ المفترض الحصول عليه وذلك بإجراء الخطوات التالية:

فتح الرابط الرسمي لحساب المواطن “من هنا“. الدخول بالحساب الشخصي على النفاذ الوطني الموحد أو برقم الهوية وكلمة المرور. من الصفحة الرئيسية يتم الذهاب إلى دراسة الأهلية والتأكد من أن النتيجة مؤهل. بعد ذلك يتم التوجه إلى الدفعات المالية حيث يظهر المبلغ الإجمالي الذي سيتم صرفه الخاص بالدفعة الحالية.

إلى هنا نكون قد انتهينا من عرض آخر القرارات الملكية على الضمان الاجتماعي وكذلك حساب المواطن التي تم الإعلان عنها خلال الساعات الأخيرة، والتي اشتملت على فرض زيادات والسماح باستمرار الدعم الإضافي على تلك البرامج.