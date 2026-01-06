الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - كم عدد بطولات الاتحاد طوال تاريخه؟ وما هي بطولات الاتحاد الدوري؟ مازال يلمع نادي الاتحاد السعودي في سماء المملكة العربية السعودية بشكلٍ خاص وعالميًا بشكلٍ عام، فهو من الأندية التي لم تقبل يومًا بالهبوط أو التأخر عن غيرها، كما أيضًا من خلال جريدة لحظات نيوز نعرض تشكيلة الاتحاد.

كم عدد بطولات الاتحاد طوال تاريخه

يتسم نادي الاتحاد السعودي بمدى نجاحاته وتميزه عن باقي الأندية السعودية الأخرى، فهو بكل من فيه من طاقم للتدريب والعمل والإدارة واللاعبين يمتازون بالطموح المستمر والإصرار، والنظر على الدوام إلى ما هو أعلى وأكثر تميزًا.

لذا استطاع نادي الاتحاد السعودي الحصول على عدد كبير من البطولات خلال عشرات السنوات الأخيرة، والتي قد بلغت “46 بطولة”، وهذا هو عدد البطولات التي قد حصل عليها النادي طوال تاريخه.

بطولات الاتحاد الدوري

بشكل تفصيلي من خلال النقاط التالية نوضح ما هي البطولات التي نالها نادي الاتحاد السعودي، مع عرض عدد البطولات الخاصة بالمباريات الدورية والفوز بالكأس:

الدوري السعودي: حصل نادي الاتحاد السعودي في دوري المحترفين السعودي على البطولة “9 مرات”.

حصل نادي الاتحاد السعودي في دوري المحترفين السعودي على البطولة كأس السوبر السعودي المصري: نال فيها نادي الاتحاد السعودي البطولة “مرتين”.

نال فيها نادي الاتحاد السعودي البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين: وفيها حصل نادي الاتحاد على البطولة “9 مرات”.

وفيها حصل نادي الاتحاد على البطولة كأس الأمير فيصل: وفيها نال النادي كأس البطولة “3 مرات”.

وفيها نال النادي كأس البطولة كأس الخليج للأندية: حاز نادي الاتحاد على كأس الخليج للأندية العربية “مرة واحدة”.

حاز نادي الاتحاد على كأس الخليج للأندية العربية كأس الاتحاد السعودي: حصل النادي في هذه المباراة على البطولة “مرة واحدة”.

حصل النادي في هذه المباراة على البطولة كأس نيشان الناظر: حاز النادي على كأس نيشان الناظر “مرة واحدة”.

حاز النادي على كأس نيشان الناظر كأس ولي العهد: حصل نادي الاتحاد على البطولة ونوال كأس ولي العهد “8 مرات”.

حصل نادي الاتحاد على البطولة ونوال كأس ولي العهد كأس الأمير ماجد السنة الدولية: فاز نادي الاتحاد السعودي بكأس الأمير ماجد السنة الدولية “مرة واحدة”.

فاز نادي الاتحاد السعودي بكأس الأمير ماجد السنة الدولية كأس أبطال الكؤوس الآسيوية : حصل النادي على البطولة “مرة واحدة”.

: حصل النادي على البطولة “مرة واحدة”. دوري أبطال العرب: فاز نادي الاتحاد بدوري أبطال العرب “مرة واحدة”.

فاز نادي الاتحاد بدوري أبطال العرب كأس المصيف: كما حصل نادي الاتحاد السعودي على بطولة كأس المصيف “7 مرات”.

تشكيلة الاتحاد

من ساهم بشكل أساسي في نجاح هذا النادي السعودي المتميز هم مدربيه ومسؤوليه، فهم من أنتجوا وأخرجوا لنا نحن العرب والعالم أجمع لاعبين مهرة بهذا الأسلوب والأداء الرائع.

لذا لمعرفة لاعبي فريق نادي الاتحاد السعودي، إليكم أسماء اللاعبين ومركز كل منهم داخل ملعب كرة القدم من خلال عرض الجدول التالي:

اللاعب مركز اللاعب داخل الملعب نجولو كانتي خط وسط عواد الناشري خط وسط مروان الصحافي خط وسط كورونادو خط وسط طارق حامد خط وسط فابينيو تافاريس خط وسط سلطان فرحان خط وسط مهند شنقيطي مدافع حازم الزهراني مدافع زياد الصحافي مدافع أحمد بمسود مدافع عمر هوساوي مدافع حسن الأسمري مدافع أحمد حجازي مدافع أصيل عبيد مدافع سلطان مدافع زكريا مدافع العلويان مدافع أحمد شراحيلي مدافع كريم بنزيما مهاجم رومارينيو مهاجم عبد الرازق حمد الله مهاجم عبد الرحمن العبود مهاجم صالح العمري مهاجم محمد السيد مهاجم أسامة المرواش حارس مرمى فيصل العيسى حارس مرمى صالح عبدالله حارس مرمى مارسيلو غروهي حارس مرمى عبد الله الجدعاني حارس مرمى

آخر دوري للاتحاد 2009

مر العديد من السنوات التي لم ينضم فيها نادي الاتحاد السعودي إلى دوري كرة القدم حيث كان آخر دوري انضم به الاتحاد عام 2009 م، مر أكثر من 10 أعوام أي قُرابة 14 سنة لم يُعلن عن انضمامه وبدء تدريبه وتجهيزه للدوري.

ولكن الآن وبالسنوات القادمة سيتم رسم خطة جديدة وتدريب اللاعبين على أعلى وأحسن مستوى كروي بالعالم كله، حيث صرح وقال مدرب الاتحاد الجديد “نونو سانتو” أن ما مر به النادي من تعطيلات وعراقيل كانت نتيجة خلافات حدثت بين مُدراء ومسؤولي النادي.

ساهم هذا في تشتت الفريق وهبوطه عن الدوري كما أثر ذلك على نفسية كل لاعب، فلم يتمكن من التدريب والعمل بكامل التركيز والدقة في الأداء.

في ختام مقالنا وبعد عرض كم عدد بطولات الاتحاد طوال تاريخه، تعرفنا أيضًا على بطولات الاتحاد بالتفصيل مع عدد مرات نواله البطولة بكل دوري بشكل متفوق وماهر جدًا، كما كان من الضروري كذلك معرفة أسماء لاعبي النادي المتميزين كلٌ بمعرفة موقعه ومركزه داخل الملعب.