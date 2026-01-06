الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 مساءً - كيف ادخل على ترشيحاتي معهد الادارة؟ رابط معهد الادارة العامة 1447

كيف ادخل على ترشيحاتي معهد الادارة؟ وما هي الدورات المُقدمة من معهد الإدارة العامة؟ فمعهد الإدارة العامة يقوم على تقديم عدد كبير من برامج التدريب المُقدمة للموظفين والعاملين في الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي عند التسجيل في المعهد يتم الاستعلام عن القبول أو الرفض؛ لهذا عن طريق موقع لحظات نيوز سنوضح رابط معهد الإدارة العامة.

كيف ادخل على ترشيحاتي معهد الادارة

قام معهد الإدارة العامة بإتاحة فرصة تعريف المُتدربين بقبولهم في المعهد أم لا، وهذا يتم عبر اتباع الخطوات الآتية:

الذهاب إلى رابط معهد الإدارة العامة للمتدربين “من هنا“. من ثم النقر على أيقونة “دخول” من أعلى يسار الصفحة الرئيسية. سيُطلب التسجيل عبر النفاذ الوطني الموحد. إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية. إضافة كلمة المرور بشكل صحيح. بعد ذلك النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. ثم النقر على “خدمات التدريب”. الاختيار منها خدمة “ترشيحاتي”. سيظهر التشريحات السابقة والحالية؛ لمعرفة القبول أم لا في أي منها.

الدورات المُقدمة من معهد الإدارة العامة

يُقدم معهد الإدارة العامة العديد من الدورات التدريبية للعاملين في القطاعات الحكومية بغرض الارتقاء بأدائها، ومن أهم تلك الدورات ما يلي:

إدارة الجودة في مراكز الرعاية الصحية.

دورة تطوير خدمات العملاء.

إدارة التغيير التنظيمي.

الانتماء والولاء المؤسسي.

التنظيم الإداري.

مهارات التعامل مع ضغط العمل.

الثقافة تنظيمية فاعلة.

أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسية.

التخطيط التنفيذي.

الإشراف الإداري.

إدارة الميزانية.

إدارة وضبط الصراع في مكان العمل.

تحليل وتوضيح العلاقة بين المتغيرات.

إدارة الحدث.

إدارة نظم المعلومات الصحية.

يُعد الهدف من وراء التسجيل في بوابة المُتدربين معهد الإدارة العامة هو زيادة كفاءة جميع القطاعات الحكومية، وتعزيز الذكاء في العمل وتحسين وتعزيز مهارات كافة الموظفين في الجهات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية.