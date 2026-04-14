المسار الرياضي شريك رئيس لمنتدى الاستثمار الرياضي 2026

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن منتدى الاستثمار الرياضي SIF 2026 عن انضمام مشروع المسار الرياضي شريكا رئيسا للمنتدى، الذي سيعقد خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل 2026 بمدينة الرياض، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين، وقادة الاستثمار والقطاع الرياضي من مختلف دول العالم.

ويأتي هذا التعاون في إطار التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والقطاع الرياضي، بما يعزز مكانة المملكة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة الرياضية، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن متكاملة تعزز جودة الحياة، وتفتح آفاقا اقتصادية جديدة. ويعد مشروع المسار الرياضي أحد أبرز المشاريع الحضرية في مدينة الرياض، إذ يمتد بطول يزيد على 135 كلم، ويضم شبكة متكاملة من المسارات والمرافق الرياضية والوجهات الاستثمارية، بما يجعله نموذجا عالميا في تطوير المدن الصحية والمستدامة، ومحفزا رئيسا للاستثمار في قطاعي الرياضة والسياحة. وسيحظى المسار الرياضي بحضور فاعل ضمن أعمال المنتدى، من خلال جلسات حوارية متخصصة، وورش عمل، إضافة إلى استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المرتبطة بالمشروع، بما يتيح للمستثمرين والشركات الاطلاع على إمكانيات الشراكة والتوسع في هذا المشروع النوعي. كما يتضمن التعاون تنظيم زيارات ميدانية لعدد من كبار المستثمرين وصناع القرار إلى مواقع المشروع، إلى جانب إبراز الفرص الاستثمارية المتاحة عبر منصات المنتدى المختلفة، بما يعزز من فرص بناء شراكات استراتيجية تسهم في تطوير المنظومة الرياضية والاستثمارية في المملكة. ويعكس انضمام المسار الرياضي شريكا رئيسا للمنتدى، التوجه الوطني نحو ربط المشاريع الحضرية الكبرى بالقطاع الرياضي، وتحويلها إلى محركات اقتصادية تدعم النمو المستدام، وترسخ مكانة المملكة مركزا عالميا للاستثمار الرياضي.