جامعة الرياض للفنون تدشن مرحلة تأسيسية جديدة في المشهد الثقافي السعودي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في اليوم العالمي للفن، لا تكتفي الرياض بالاحتفاء بالجمال، بل تعلن انتقاله إلى مرحلة جديدة تدار فيها الموهبة بوصفها صناعة، والإبداع بوصفه اقتصادا.

وفي هذا السياق، تبرز جامعة الرياض للفنون كأحد أبرز المشاريع الثقافية والتعليمية التي تعيد رسم مستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة، عبر تحويل الفنون من ممارسة فردية إلى مسار أكاديمي ومهني متكامل.

وقد أعلن وزير الثقافة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، فتح باب التسجيل في الجامعة خلال مايو المقبل، على أن تبدأ الدراسة في سبتمبر 2026، في خطوة تؤكد الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي.

وأوضح أن الجامعة ستكون مركزا رائدا للتعليم الثقافي في المملكة، من خلال طرح برامج أكاديمية متنوعة تهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات، وإثراء الصناعات الإبداعية، وتعزيز مساهمة القطاع الثقافي في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعد الجامعة مؤسسة حكومية متخصصة مستقلة غير هادفة للربح، تعمل تحت إشراف وزارة الثقافة، وتهدف إلى إعادة تعريف العلاقة بين التعليم الفني وسوق العمل الإبداعي، عبر تأهيل جيل قادر على تحويل الفن إلى قيمة اقتصادية وثقافية مستدامة.

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة في مقر الجامعة بمنطقة عِرقة غرب الرياض، عبر 4 كليات أولية تشمل: الموسيقى، والأفلام، والمسرح والفنون الأدائية، والإدارة الثقافية، على أن تتوسع لاحقا لتشمل 13 كلية تغطي مجالات العمارة والتصميم وفنون الطهي والفنون البصرية والأزياء والأدب ودراسات التراث والإدارة الفنية.