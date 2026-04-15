شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة توقّع عقد استثمار واجهات مبناها لتعزيز منظومة الإعلان الرقمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت غرفة مكة المكرمة عقداً نوعياً لاستثمار واجهتي مبناها الرئيسي من خلال مشروع تقني يعتمد على الشاشات الرقمية والحلول الإعلانية الحديثة، في إطار توجهها لتنويع مواردها والاستفادة من أصولها العقارية.

بحضور أمين عام غرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر باعظيم، والرئيس التنفيذي لشركة وكالة فادن للدعاية والإعلان الأستاذ حمد العنزي.

ويأتي هذا التوجه ضمن مسار تتبناه الغرفة نحو تطوير أدواتها الاستثمارية، حيث يُعد المشروع من التجارب المبكرة على مستوى الغرف التجارية السعودية في مجال استثمار الواجهات الخارجية للمباني عبر تقنيات العرض الرقمي، بما يسهم في دعم التجربة البصرية والمشهد التواصلي لمدينة مكة المكرمة.

ويسهم المشروع بعد اكتماله في دعم الحراك الإعلاني، وتقديم حلول عرض متقدمة للقطاعين العام والخاص، ضمن إطار تنظيمي يراعي القيم والأنظمة المعتمدة في المملكة.