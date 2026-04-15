جامعة الإمام تطلق مؤتمر «الذكاء الاصطناعي: أحكامه الشرعية وتحدياته الفكرية»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مؤتمرا علميا بعنوان: «الذكاء الاصطناعي: أحكامه الشرعية وتحدياته الفكرية»، خلال الفترة من 29 - 30 سبتمبر 2026م تزامنا مع تسمية عام 2026م بعام الذكاء الاصطناعي. وتنظم الجامعة المؤتمر ضمن مبادرة علمية نوعية، تستحضر أصالة الشريعة الإسلامية وتستجيب لمتطلبات العصر، وتواكب التحولات التقنية المتسارعة في ضوء مرجعيات علمية راسخة.

ورأس وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الأسمري، أمس الاجتماع الأول للجنة التنظيمية للمؤتمر، الذي ناقش الترتيبات العامة واستعرض المحاور العلمية، وأقر عددا من التوصيات، من أبرزها تأييد توصية اللجنة العلمية برئاسة فضيلة عميد كلية الشريعة الدكتور عبدالحميد المشعل بفتح المجال للباحثين لكتابة الأبحاث العلمية وأوراق العمل في محاور المؤتمر.

وتشمل المحاور إبراز مكانة الشريعة الإسلامية وقدرتها على مواكبة المستجدات المعاصرة، والتعرف على الأحكام الشرعية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ودراسة أثر الأحكام الشرعية في ضبط تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوجيهها، وتحليل التفاعل بين الذكاء الاصطناعي والأمن الفكري، واستشراف دوره في تعزيز المناعة الفكرية لدى الشباب، وإبراز ريادة المملكة العربية السعودية في معالجة المسائل الشرعية المعاصرة ومستجداتها.

ورفع رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري شكره لوزير التعليم على دعمه لجهود الجامعة في تنظيم هذا المؤتمر، موضحا أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لدور الجامعة في إبراز عالمية الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وقدرتها على مواكبة التطورات التقنية الحديثة، ومنها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في خدمة التنمية الوطنية وتعزيز القيم وحفظ الهوية.

وأكد رئيس الجامعة أن المؤتمر يمثل منصة علمية رائدة تعنى بمناقشة القضايا الشرعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتوجيه تطبيقاته بما يعزز القيم ويخدم الإنسان والمجتمع، مشيرا إلى أن المملكة تمضي بخطى واثقة في ريادتها العالمية في معالجة القضايا الشرعية المعاصرة بدعم من قيادتها الرشيدة، وما توليه من عناية بالعلم والعلماء.