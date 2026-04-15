التضخم في المملكة يبلغ 1.8% خلال مارس 2026

- بواسطة أيمن الوشواش - بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية 1.8% خلال مارس 2026 مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025)، في حين سجل المؤشر ارتفاعا نسبيا على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بفبراير 2025. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في السعودية 1.8% خلال مارس 2026 مقارنة بنظيره من العام السابق (مارس 2025)، في حين سجل المؤشر ارتفاعا نسبيا على أساس شهري بنسبة 0.3% مقارنة بفبراير 2025. وفي السياق نفسه بلغ معدل الرقم القياسي لأسعار الجملة 3.3% خلال مارس 2026 مقارنة بنظيره من 2025 في حين سجل المؤشر ارتفاعا نسبيا على أساس شهري بنسبة 0.2% مقارنة بمارس 2026. يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرا بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة (WPI) تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرا.

