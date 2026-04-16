«الفنون البصرية» تطلق حملة «ما هو الفن؟»

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الفنون البصرية حملة بعنوان «ما هو الفن؟» بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للفن الذي يصادف 15 أبريل؛ بهدف التعريف بدور الهيئة ومبادراتها، وتعزيز فهم الجمهور لأبعاد الفن، وإبراز حضوره في الحياة الثقافية واليومية. وتستند الحملة إلى سؤال محوري يشكل الإطار المفاهيمي لعدد من برامج ومبادرات الهيئة خلال 2026، بوصفه مدخلا للتعريف بأبعاد الفن المختلفة، وتسليط الضوء على دور هيئة الفنون البصرية في دعم الممارسات الإبداعية، وتمكين قطاع الفنون، وتعزيز حضوره في المشهد الثقافي بالمملكة.

وتطرح الحملة سلسلة من التساؤلات التي تستكشف أبعاد الفن من زوايا متعددة، بما يسهم في توسيع مدارك الجمهور حول مفهوم الفن، ويعزز التفاعل معه، ويقرب الفنون من المجتمع ضمن سياقات متنوعة تعكس حضورها في الحياة اليومية. وتأتي ضمن جهود هيئة الفنون البصرية للتعريف بمبادراتها وبرامجها، وتعزيز الوعي بالفنون، وإبراز دورها في دعم القطاع وتنميته؛ بما يسهم في ترسيخ حضور الفنون في المشهد الثقافي وتعزيز ارتباطها بالمجتمع.

وتنسجم الحملة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة، ودعم القطاع الثقافي بوصفه أحد المحركات الرئيسة للتنمية، من خلال تمكين الممارسات الإبداعية، وتوسيع نطاق المشاركة الثقافية، وتعزيز حضور الفنون في الحياة اليومية.