العلا تواكب اليوم العالمي للفن.. إبداع متجدد يعزز حضورها العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي محافظة العلا باليوم العالمي للفن، الذي يوافق الـ15 من أبريل من كل عام، في سياق حراكها الفني المتنامي، الذي رسخ حضورها بوصفها منصة عالمية للإبداع، ومركزا حيويا لإنتاج الفنون المعاصرة وتبادلها.

وتأتي هذه المناسبة الدولية التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، تأكيدا للدور المحوري للفنون في تعزيز الحوار الثقافي والتواصل الإنساني، وهو ما تجسده العلا عبر منظومة فنية متكاملة تدعم الابتكار وتواكب التحولات العالمية في مختلف مجالات التعبير الإبداعي.

وتولي الهيئة الملكية لمحافظة العلا اهتماما متزايدا بقطاع الفنون، من خلال تطوير برامج نوعية تعنى بتمكين الفنانين، وإطلاق المبادرات الإبداعية، واستقطاب التجارب الفنية المتخصصة، بما يسهم في بناء بيئة محفزة للإنتاج الفني وتبادل الخبرات على المستويين المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، يبرز «مهرجان فنون العلا» بوصفه إحدى أبرز الفعاليات الفنية، حيث يعيد سنويا تشكيل المشهد الإبداعي عبر منظومة متكاملة من المعارض الفنية المعاصرة، والتراكيب الإبداعية في الهواء الطلق، والعروض الحية، إلى جانب ورش العمل التفاعلية والنقاشات الفكرية.

ويأتي ضمن هذا الحراك الفني «صحراء X العلا»، التي تعد أحد أبرز المشاريع الفنية العالمية المصاحبة للمهرجان، حيث تتحول البيئة الصحراوية إلى منصة مفتوحة للأعمال الفنية المعاصرة، مقدمة تجربة فريدة تمزج الإبداع الفني والطبيعة، وتعكس تلاقي الرؤى العالمية مع خصوصية المكان.

وتشكل «فيلا الحِجر» منصة ثقافية عالمية تعكس عمق الشراكات الدولية، وتدعم الإنتاج الفني والتبادل المعرفي، عبر مرافق متخصصة تشمل الفنون البصرية والتصميم، والفنون الأدائية، وصناعة السينما، إلى جانب برامج إقامة فنية ومبادرات تعليمية تسهم في تنمية المواهب الوطنية.