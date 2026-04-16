انطلاق البرنامج الإثرائي »STEM« بتعليم منطقة المدينة المنورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات البرنامج الإثرائي «STEM»، الذي تنفذه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، ضمن المبادرات التعليمية المقدمة من أرامكو السعودية؛ بهدف تنمية مهارات الطلبة في التخصصات العلمية ذات الاهتمام العالمي. ويستهدف البرنامج 260 طالبا وطالبة من الموهوبين والموهوبات في المرحلة المتوسطة، ضمن جهود دعم الطلبة المتميزين وتنمية قدراتهم العلمية.

ويعد البرنامج فرصة لتعزيز قدرات الموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، من خلال تقديم محتوى تدريبي وتطبيقي يسهم في تنمية التفكير العلمي والابتكار لدى المشاركين.

وأوضحت إدارة التعليم أن البرنامج ينفذ على مدى 25 يوما بمقر الثانوية الثالثة بينبع الصناعية، ويوفر بيئة تعليمية متخصصة تدعم تنمية مهارات الطلبة العلمية والتقنية. ويأتي ذلك في إطار دعم الشراكات التعليمية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية وبناء جيل معرفي منافس.