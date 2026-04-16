غرفة مكة المكرمة تنظم لقاء "السياحة مع المستثمرين في القطاع السياحي" 

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين غرفة مكة المكرمة ووزارة السياحة، وتفعيل قنوات التواصل مع المستثمرين، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو في القطاع السياحي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وهدف اللقاء إلى دعم المستثمرين في المشاريع والأنشطة الاستثمارية السياحية بما يعزز الاستثمار في القطاع، إلى جانب توعيتهم بالأنظمة والتشريعات وتسهيل فهم المتطلبات التنظيمية، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجههم والإجابة على استفساراتهم.
وشهد اللقاء استعراض جهود وزارة السياحة في تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والوقوف على الاستعدادات لموسم الحج، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع السياحي بمكة المكرمة.
