انطلاق فعاليات معرض اليوم العالمي للإبداع والابتكار في جامعة الملك سعود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات معرض اليوم العالمي للإبداع والابتكار 2026، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في مركز الابتكار التابع لمعهد ريادة الأعمال، بمشاركة عدد من الجهات الوطنية الداعمة لمنظومة البحث والتطوير والابتكار، ممثلة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الحكومة الرقمية، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 أبريل الحالي، في البهو الرئيسي بالجامعة.

ويأتي تنظيم المعرض الذي افتتحه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يزيد بن عبدالملك آل الشيخ، في إطار احتفاء الجامعة باليوم العالمي للإبداع والابتكار، وانطلاقا من دورها الريادي في دعم منظومة الابتكار وتعزيز مخرجات البحث والتطوير، عبر مجموعة من الوحدات تمثلت في وحدة الابتكار للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، ووحدة ابتكار التقنية الطبية، ووحدة (Innovation Hub)، ووحدة الابتكار الاجتماعي، ووحدة الابتكار الرقمي. ويهدف المعرض إلى إبراز المبادرات الابتكارية، وتعزيز الشراكات المعرفية، وتسليط الضوء على المشاريع الداعمة للابتكار، إضافة إلى توفير منصة تجمع المبتكرين والجهات الداعمة في بيئة واحدة تُسهم في صناعة أثر مستدام، حيث تواصل جامعة الملك سعود من خلال مبادراتها وبرامجها دعم المبدعين وتمكين المشاريع الريادية، بما يسهم في بناء منظومة ابتكارية قادرة على صناعة أثر مستدام يواكب تطلعات المستقبل.

من جهته أكد المدير التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الحصيني، لـ(واس)، أن مركز الابتكار دشن ليكون منصة لجميع المبتكرين من داخل وخارج جامعة الملك سعود، ليمكن المبتكرين من تحويل أفكارهم إلى أثر اقتصادي، أو اجتماعي، أو أي أثر قد يعود بالنفع على المملكة ويحقق المستهدفات الوطنية.

وشدد الحصيني على أن الابتكار والإبداع يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية، ومحركا رئيسا لصناعة الحلول وتطوير المعرفة، وتعزيز تنافسية المملكة في مختلف المجالات.