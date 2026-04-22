أمانة جدة تطلق مبادرة عروس البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أمانة محافظة جدة مبادرة عروس البحر الأحمر، لإبراز جمال مدينة جدة وتوثيق معالمها وملامح تطورها بعدسات المصورين السعوديين، تزامنا مع اليوم العالمي للإبداع الموافق 21 أبريل من كل عام.

وتقود المبادرة وكالة الاستراتيجية والتميز المؤسسي في الأمانة، بالتعاون مع وكالات: المشاريع، برنامج تصريف مياه الأمطار، الخدمات، والإدارة العامة للاتصال المؤسسي.

واختير اسم المبادرة «عروس البحر الأحمر» ليجسد هوية جدة التاريخية ومكانتها الساحلية المميزة، وليعكس ارتباط سكانها وزوارها بها بوصفها مدينة نابضة بالحياة والجمال، تتجدد وتزدهر عبر السنين.

وجاءت المبادرة لتسلط الضوء على الجوانب الإبداعية التي لا ترى إلا بعين الفنان، ولتكشف تفاصيل جمالية نادرة تجذب الأنظار إلى ما تزخر به المدينة من معالم وحياة حضرية متجددة.

وتتضمن المبادرة سلسلة من الأعمال الإبداعية والمشاهد البصرية التي يلتقطها مصورون محترفون، يقدمون من خلالها رؤية فنية تعكس التطور الكبير الذي شهدته جدة، وتبرز روعة المشهد الحضري والهوية البصرية المتجددة للمدينة.

وتنطلق أولى إطلالات المبادرة من مقر أمانة جدة، حيث ستبدأ بمعرض يقدّم مجسّمات ومحتوى بصري يجسّد جمال المدينة، ويعرض رؤية فنية تبرز ملامح التطور والمشهد الحضري لعروس البحر الأحمر، وسيكون المعرض متنقلا في عدد من مقرات الأمانة داخل عروس البحر لإتاحة الفرصة للزوار والسكان لاكتشاف الإبداع بعدسة الفنان السعودي.

وأكدت أمانة جدة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة في دعم الإبداع والابتكار وتعزيز جودة الحياة، إضافة إلى فتح المجال أمام السكان والزوار للمساهمة بأفكارهم التطويرية، عبر منصة مخصصة لاستقبال الأفكار الإبداعية.