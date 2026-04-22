«دور القطاع الخاص في تعظيم الأثر الاجتماعي».. لقاء يجمع المهتمين بالتنمية في تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المشاركون في اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، تحت عنوان «دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعية»، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة، منوهين بأهمية بناء شراكات تكاملية مع القطاع غير الربحي، بما يسهم في تعظيم الأثر الاجتماعي ورفع كفاءة المبادرات التنموية.

وأشار المشاركون إلى أن الانتقال من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي المنظم يمثل خطوة محورية نحو تحقيق استدامة حقيقية، مشيرين إلى أن القطاع الخاص يمتلك من المرونة والموارد ما يؤهله لقيادة مبادرات نوعية ذات أثر طويل المدى، خاصة عند توظيفها ضمن أطر واضحة للحوكمة وقياس الأثر.

كما ناقش اللقاء أهمية مواءمة مبادرات المسؤولية الاجتماعية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية، وعدم تشتت المبادرات، والعمل على توجيهها نحو أولويات تنموية محددة تخدم المجتمع

بشكل مباشر.