»ICAIRE« يطلق «تحدي معجم الذكاء الاصطناعي» لتعزيز الابتكار المسؤول عالميا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي «ICAIRE» التابع لليونسكو، ومقره الرياض، إطلاق مسابقة دولية بعنوان «تحدي معجم الذكاء الاصطناعي»، في خطوة تستهدف تمكين الكفاءات الشابة والباحثين والممارسين من جميع أنحاء العالم لتطوير أدوات معرفية تسهم في بناء منظومة ذكاء اصطناعي مسؤولة وموثوقة.

وتهدف المسابقة إلى تطوير أدوات معجمية متقدمة للذكاء الاصطناعي، تسهم في توحيد المفاهيم وبناء مرجعية معرفية مشتركة، وتعزيز الاستخدام الأخلاقي للتقنيات الحديثة، عبر بيئة تنافسية محفزة على الابتكار، بمشاركة نخبة من الطلاب والباحثين والممارسين من مختلف دول العالم.

ويتضمن التحدي 3 مسارات رئيسية؛ يتمحور المسار الأول حول تطوير أدوات معجم الذكاء الاصطناعي، من خلال بناء أدوات رقمية تطبيقية تعتمد على معجم الذكاء الاصطناعي والبيانات، بما يشمل واجهات برمجة التطبيقات، وتطبيقات الويب، وملحقات المتصفح، ولوحات تحكم حوكمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب أدوات الامتثال والتوعية، كما يعتمد هذا المسار على توظيف المعجم في تحليل النصوص والمصطلحات، واستخراج مفاهيمها، وربطها بالتعريفات المعتمدة.

أما المسار الثاني، فيتناول «إنشاء مجموعات البيانات»، ويركز على بناء مجموعات بيانات ثقافية عالية الجودة تُستخدم في تدريب وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي، مع العناية برصد الأخطاء الثقافية والتاريخية، ومعالجة التحيزات، والحد من سوء تمثيل السياقات المحلية.

فيما يعنى المسار الثالث بتطوير أدوات ونماذج قادرة على رصد وتفسير ما يعرف بـ(الهلوسات الثقافية) في نماذج اللغة الكبيرة، من خلال تحليل المخرجات، وتحديد الأخطاء السياقية أو التحيزات الثقافية، وشرح أسبابها وآليات تصحيحها، بما يسهم في رفع جودة مخرجات النماذج الذكية، وتعزيز مواءمتها مع السياقات الثقافية المختلفة.

وسيقام التحدي بالكامل عبر منصة «aggle» العالمية، مع تقديم جوائز قيمة للفرق الفائزة، بما يشجع على استقطاب أفضل الحلول والمبادرات النوعية في هذا المجال، ويدعم بناء مجتمع معرفي متخصص في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.