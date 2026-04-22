مركز «الغطاء النباتي» يعيد تأهيل شجرة طلح معمرة في الدوادمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمحلية، أعمالا ميدانية لإعادة تأهيل شجرة طلح معمرة عند مدخل محافظة الدوادمي، بعد سقوطها نتيجة الأمطار والرياح الشديدة.

وجاءت هذه الجهود استجابة لبلاغ ورد بشأن الحالة، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك ضم عددا من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب فريق فني من المركز، للعمل على إعادة الشجرة إلى وضعها الطبيعي.

وشملت الأعمال تنفيذ إجراءات ميدانية أولية، من أبرزها تقليم الشجرة وتخفيف بعض أجزائها المتضررة، إضافة إلى وضع خطة عمل فنية وتأمين مواد طبيعية لدعم استقرارها وحمايتها من الانجراف، بما يسهم في تعزيز فرص بقائها واستدامتها.

وتم من خلال هذه الجهود التشاركية إعادة الشجرة إلى وضعها الطبيعي، فيما تتواصل الأعمال البيئية لاستكمال المعالجة والمتابعة الميدانية، تمهيدا لإعداد تقرير تفصيلي بالحالة.

وتؤكد هذه المبادرة حرص المركز على سرعة الاستجابة للحالات الطارئة الناتجة عن التغيرات المناخية، وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لحماية الأشجار المعمرة، باعتبارها عنصرا مهما في الحفاظ على التوازن البيئي والغطاء النباتي.