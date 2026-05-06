المملكة تدشن مبادرة «طريق مكة» في دولة بروناي دار السلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت المملكة، في دولة بروناي دار السلام صالة مبادرة «طريق مكة» في مطار بروناي الدولي، بحضور وزير الشؤون الدينية في بروناي دار السلام الحاج بدرالدين بن الحاج عثمان، ومستشار وزير الداخلية رئيس اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بروناي دار السلام صالح بن عبدالكريم الشيحة.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام(1438هـ/ 2017م) خدمة 1,254,994 حاجا.