تدشين ثاني منافذ مبادرة «طريق مكة» بالمملكة المغربية في الرباط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية اليوم ثاني منافذ مبادرة «طريق مكة» في المملكة المغربية في مدينة الرباط بصالة المبادرة في مطار سلا الدولي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب الدكتور سامي بن عبدالله الصالح، ووزير الأوقاف المغربي السيد أحمد التوفيق.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.

يُذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في عامها الثامن بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، والهيئة العامة للطيران المدني, وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والهيئة العامة للأوقاف، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، بالتكامل مع الشريك الرقمي (مجموعة stc)، وشهدت المبادرة منذ إطلاقها عام (1438هـ/ 2017م) خدمة (1,254,994) حاجًا.