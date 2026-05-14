ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار يشيدون بالخدمات المقدمة منذ لحظة وصولهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد عدد من الحجاج القادمين عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار بمنطقة تبوك لدى وصولهم للمملكة، بحجم العناية التي توليها المملكة بضيوف الرحمن، من خلال منظومة خدمية متكاملة أسهمت في توفير أجواء مريحة ومطمئنة منذ لحظة وصولهم وحتى مواصلة رحلتهم نحو المشاعر المقدسة، مؤكدين أن ما لمسوه من حفاوة الاستقبال وابتسامات العاملين والمتطوعين سيبقى حاضرا في ذاكرتهم طوال رحلتهم الإيمانية.

وغمرت مشاعر الفرح والسرور وجوه ضيوف الرحمن القادمين، حيث كانت في استقبالهم أيدي العاملين الممتدة بالخدمة، والأصوات التي تتعالى بعبارات الترحيب في مشهد إنساني امتزجت فيه ابتسامة الضيف بفرحة المستضيف.

والتقت «واس» ضيوف الرحمن لحظة قدومهم، معبرين عن سعادتهم بما وجدوه من حسن استقبال وتنظيم وانسيابية في الإجراءات منذ اللحظات الأولى لدخولهم مدينة الحجاج، مقدمين شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على ما وجدوه من خدمات وتسهيلات، وبإشراف ومتابعة من الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.

وهيأت الجهات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن خدماتها للحجاج ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة، تتناغم فيها الجهود في مشهد عملي دقيق تمضي فيه الجهات المدنية والأمنية والقطاعات غير الربحية بخطى متكاملة، وتدار فيه التفاصيل بعناية، وتختصر خلاله المسافات، لتشكّل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار نقطة بداية ميسّرة ومطمئنة لرحلة الحاج نحو المشاعر المقدسة.