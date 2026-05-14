عمومية الكيميائية السعودية توافق على توزيع 84.32 مليون ريال على المساهمين عن العام 2025

أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه في سوق الصرف الأجنبي

•اليابان تدرس تخصيص ميزانية إضافية لمواجهة ارتفاع فواتير الوقود

•لأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة اليابانية



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الخميس مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،مع نشاط عمليات شراء العملة كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة ،من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



يأتي هذا مع انطلاق فعاليات اجتماع الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب"والزعيم الصيني" شي جين بينغ" في أول زيارة رسمية لرئيس الولايات المتحدة إلى الصين منذ نحو عقد، حيث تتجه الأنظار إلى مناقشات مرتقبة حول تعزيز العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب بحث ملفات جيوسياسية معقدة، أبرزها تطورات الحرب الإيرانية ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.1% إلى ( 157.99¥) الأعلى منذ 30 أبريل الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.85¥)، و سجل أدنى مستوى عند (157.69¥).



•أنهي الين تعاملات الأربعاء منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في ثالث خسارة يومية على التوالي،بعد صدور بيانات قوية عن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليحافظ على مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تلقى الدولار دعماً إضافياً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاع أسعار المنتجين بأعلى وتيرة في أربع سنوات ،مما يظهر تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 31.8% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% قبل أسبوع.



اجتماع ترامب-شي

تتجه أنظار العالم نحو بكين ،حيث الاجتماع التاريخي بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" ، وسط مساعٍ من واشنطن لتحقيق مكاسب اقتصادية، والحفاظ على الهدنة التجارية الهشة بين أكبر اقتصادين في العالم، إلى جانب مناقشة ملفات جيوسياسية معقدة، أبرزها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها الإقليمية والدولية.



من المتوقع أن يسعى ترامب إلى طلب مساعدة الصين من أجل الضغط على إيران من أجل التوصل لاتفاق سلام في الشرق الأوسط ، لكن المحللين يرون أنه من غير المرجح أن يحصل على الدعم الذي يريده.



دعم حكومي

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، يوم الخميس، أن الحكومة اليابانية تدرس إعداد ميزانية تكميلية لتخفيف العبء عن الأسر جراء ارتفاع فواتير الوقود، وهي خطوة من شأنها أن تزيد الضغط على المالية العامة للبلاد.

وأشارت كيودو، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمها، إلى أن الميزانية التكميلية للسنة المالية الحالية ستدعم الأسر التي يُحتمل أن تتأثر بارتفاع أسعار البنزين وفواتير الخدمات خلال ذروة فصل الصيف.



الفائدة اليابانية

•أظهر ملخص آراء بنك اليابان (BOJ) الصادر يوم الثلاثاء، ميلاً واضحاً نحو التشديد النقدي والتحضير لرفع مبكر لأسعار الفائدة، مدفوعاً بمخاطر التضخم المتصاعدة الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط والحرب الإيرانية.

•مع صعود أسعار النفط ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو من 55% إلى 60%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

