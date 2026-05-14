سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 14-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-05-14 01:27AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة تبدو أقرب إلى تصحيح فني مؤقت يهدف من خلالها السعر لاكتساب زخم إيجابي جديد قد يساعده على استعادة تعافيه واستئناف الصعود خلال الفترة المقبلة.
ويستمد النفط دعماً مهماً من استمرار تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل توفير دعم ديناميكي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ما يبقي النظرة الإيجابية قائمة طالما حافظ السعر على تمركزه فوق هذا المتوسط، كما تزداد فرص التعافي مع وصول مؤشرات القوة النسبية إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي قد يدعم عودة الزخم الشرائي ويرجح احتمالات الارتداد الصاعد خلال المدى القريب.