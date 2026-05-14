سعر الغاز الطبيعي يستغل إيجابية ستوكاستيك -توقعات اليوم 14-5-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-05-14 05:18AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من ثبات سعر الزوج ضمن المسار السلبي والقائم على استمرار تشكيل مستوى 185.50 للحاجز الرئيسي إلا اننا نلاحظ تقديمه حاليا لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 184.80 نتيجة لافتقاره للعزم السلبي الناتج عن تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.
محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد تدفع بالسعر لتشكيل بعض الموجات التصحيحية الهابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 184.10 ومن ثم ليضغط على العائق المستقر قرب 183.50, أما اختراق السعر للحاجز والثبات أعلاه قد يساهم ذلك بتفعيل المسار الصاعد من جديد ليستهدف بشكل اولي لمستوى 186.00 وصولا نحو 186.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.10 و 185.60
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز