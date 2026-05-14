الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي يستغل إيجابية ستوكاستيك -توقعات اليوم 14-5-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الغاز الطبيعي يستغل إيجابية ستوكاستيك -توقعات اليوم 14-5-2026 1/2
  • سعر الغاز الطبيعي يستغل إيجابية ستوكاستيك -توقعات اليوم 14-5-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يستغل إيجابية ستوكاستيك -توقعات اليوم 14-5-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-05-14 05:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بالرغم من ثبات سعر الزوج ضمن المسار السلبي والقائم على استمرار تشكيل مستوى 185.50 للحاجز الرئيسي إلا اننا نلاحظ تقديمه حاليا لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب 184.80 نتيجة لافتقاره للعزم السلبي الناتج عن تعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض.

 

محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد تدفع بالسعر لتشكيل بعض الموجات التصحيحية الهابطة ليستهدف من خلالها لمستوى 184.10 ومن ثم ليضغط على العائق المستقر قرب 183.50, أما اختراق السعر للحاجز والثبات أعلاه قد يساهم ذلك بتفعيل المسار الصاعد من جديد ليستهدف بشكل اولي لمستوى 186.00 وصولا نحو 186.60.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 184.10 و 185.60

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا