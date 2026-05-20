شكرا لقرائتكم خبر العلا تستضيف أول نسخة دولية من سباقات «ألترا غوبي» الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد العلا لاستضافة أول نسخة دولية في تاريخ سباقات «ألترا غوبي»، إحدى أشهر وأعرق سلاسل سباقات التحمل الخارجية في الصين، وذلك مع إطلاق «ألترا غوبي العلا» في يناير 2027، ليأخذ السباق العالمي الشهير مساراته الصحراوية إلى قلب محافظة العلا في شمال غرب المملكة العربية السعودية.

وستنطلق النسخة الـ21 من سباق «ألترا غوبي» الأصلي في صحراء غوبي خلال أكتوبر 2026، تليها نسخة «ألترا غوبي العلا» خلال الفترة من 12 حتى 20 يناير 2027، في خطوة تعد الأولى لإطلاق السباق خارج الصين منذ نشأته قبل 20 عاما.

وتقع العلا على بعد نحو 300 كلم شمال المدينة المنورة، وشكلت عبر التاريخ محطة رئيسية على طريق البخور القديم، ثم على طرق الحج المؤدية إلى مكة المكرمة، وتروي تضاريسها قصة قرون من التبادل التجاري والثقافي، حيث عبرتها القوافل المحملة بالحرير والخزف الصيني نحو الجزيرة العربية، فيما كانت تنقل البخور العربي والسلع النفيسة إلى الصين، واليوم ستتحول هذه المسارات التاريخية إلى ميدان لتحديات التحمل، يمر عبر الأودية الصحراوية والواحات والتكوينات الصخرية المهيبة التي تشتهر بها العلا.

وخلال العقدين الماضيين، استقطبت السلسلة أكثر من 79 ألف مشارك، غالبيتهم من برامج ماجستير إدارة الأعمال والتعليم التنفيذي في أبرز كليات الأعمال العالمية، إلى جانب فرق الشركات وعدائي المسافات الطويلة من مختلف أنحاء العالم.