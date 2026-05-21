4700 كرسي متحرك لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توفر الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمات متكاملة وميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن في المسجد النبوي خلال موسم الحج، لتسهيل الوصول، والتنقل، والصلاة.

وتشمل الخدمات توفير 4700 كرسي متحرك في مواقع مخصصة داخل المسجد وساحاته، يمكن استعارتها من مكاتب إدارة الأبواب، والنقاط المحددة للخدمة، إضافة إلى عربات كهربائية تتسع لعدة أشخاص، تنقل أكثر من 8000 مستفيد من كبار السن وذوي الإعاقة في الساحات الخارجية للمسجد النبوي في اليوم الواحد.

وتشمل منظومة الخدمات المتاحة لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن، تهيئة مصليات في مواقع قريبة من الأبواب الرئيسة للمسجد النبوي، مجهزة بمسارات مخصصة لدخول العربات والكراسي المتحركة، إضافة إلى مداخل ومصاعد ومنحدرات مجهزة لتسهيل الدخول والخروج، وعلامات إرشادية لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المتاحة، إلى جانب مواقف سيارات مخصصة لمركبات ذوي الإعاقة، بالقرب من المداخل والأبواب في منطقة المواقف أسفل المسجد النبوي.