متطوعون من أبناء وبنات تبوك يسخرون جهودهم لخدمة ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد يجسد قيم العطاء والمسؤولية الوطنية، يواصل أبناء وبنات منطقة تبوك حضورهم الميداني الفاعل بمدينة الحجاج في منفذ حالة عمار، عبر جهود تطوعية وإنسانية متواصلة لخدمة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، ضمن منظومة متكاملة تعكس ما توليه المملكة من عناية كبيرة بالحجاج منذ لحظة وصولهم وحتى مواصلة رحلتهم إلى المشاعر المقدسة.

وتبرز مشاركة المتطوعين والمتطوعات كإحدى الصور المضيئة في هذا المشهد، حيث تتنوع أدوارهم بين الإرشاد والتنظيم، واستقبال الحجاج، وتقديم المساندة الإنسانية، إلى جانب دعم عدد من الجهات العاملة داخل مدينة الحجاج، بما يسهم في تيسير الحركة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الراحة والطمأنينة لدى ضيوف الرحمن.

وفي كل موسم حج، تتحول مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار إلى نموذج حيّ للتكامل بين العمل الحكومي والتطوعي، وتسهم الكفاءات الوطنية من أبناء المنطقة في تقديم صورة مشرفة تعكس قيم الكرم السعودي وروح المبادرة، وتؤكد أن العمل التطوعي بات ركيزة مهمة في دعم الخدمات الميدانية والإنسانية المرتبطة بخدمة الحجاج.

بدورها تواصل الجهات الحكومية والخدمية بالمدينة تكامل أدوارها الميدانية لخدمة ضيوف الرحمن، عبر منظومة تشغيلية تعمل على مدى الساعة، لتقديم خدمات تنظيمية وصحية وإرشادية وإنسانية، تسهم في تسهيل إجراءات الحجاج، وضمان راحتهم وسلامتهم، وتيسير رحلتهم الإيمانية بكل يسر وطمأنينة.