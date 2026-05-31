الجوافة الحمراء في نجران.. استثمار اقتصادي واعد ومستقبل مشرق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زراعة الفاكهة في منطقة نجران تعد ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الغذائي والتنوع الزراعي الذي تشهده المنطقة، نظرا لما تتمتع به المنطقة من مناخ معتدل وتربة خصبة ووفرة مياه.

وتجود المنطقة بإنتاج أصناف مميزة من الفواكه، يأتي من ضمنها «الجوافة الحمراء»، التي باتت من المحاصيل الاستثمارية الواعدة، ذات الجدوى الاقتصادية العالية لدى المزارعين المحليين، ويقدر عدد أشجار الجوافة الحمراء المثمرة في منطقة نجران، بنحو 7000 شجرة تقريبا.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران المهندس مريح بن شارع الشهراني، أن منطقة نجران تشهد تحولا زراعيا نوعيا يعكس الدعم السخي الذي يحظى به القطاع من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، موضحا أن «الجوافة الحمراء» أصبحت علامة فارقة في خارطة الإنتاج الزراعي بالمنطقة، ونجح المزارع النجراني في استغلال الخصائص الفريدة للتربة والمناخ المحلي لتقديم منتج يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية الكبيرة. وأشار إلى أن فرع الوزارة يولي اهتماما بالغا بتطوير زراعة مثل هذه المحاصيل الواعدة، من خلال تقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وإيجاد فرص استثمارية ووظيفية لأبناء المنطقة في القطاع الزراعي والصناعات التحويلية المرتبطة به، معربا عن فخره بما وصلت إليه المزارع النجرانية من مستويات متقدمة في الإنتاج.

ولفت المهندس الشهراني النظر إلى أن الوزارة مستمرة في تحفيز المزارعين بالمنطقة وتشجيعهم على تبني الممارسات الزراعية السليمة التي تكفل بقاء نجران سلة غذاء غنية ومتنوعة، ترفد الأسواق بأفضل وأجود أنواع الفاكهة.

بدوره أوضح المزارع والخبير الزراعي سداح آل حيدر أن زراعة الجوافة الحمراء في نجران، أصبحت تمثل مصدر دخل إضافيا، وفرصة استثمارية واعدة في ظل الطلب المتزايد عليها في الأسواق المحلية، مشيرا إلى أن زراعتها تحتاج إلى عناية دقيقة ومتابعة مستمرة منذ مرحلة الغرس وحتى الإنتاج، لتحسين جودة الإنتاج.

ولفت آل حيدر النظر إلى أن الجوافة الحمراء النجرانية تتميز بمذاقها الجيد ولونها الجذاب، مما أسهم في زيادة إقبال المستهلكين عليها، وشجع المزارعين على التوسع في زراعتها.

فيما أشار الخبير الزراعي علي آل قريش إلى أن أشجار الجوافة الحمراء في منطقة نجران، تبدأ بالإزهار غالبا في يناير وفبراير، ويبدأ الحصاد بعد 4 إلى 5 أشهر من الإزهار، ويستمر الإنتاج عادة بين شهري مايو وأغسطس، مؤكدا أن التقليم الجيد وترك مسافات مناسبة بين الأشجار يسهمان في رفع الإنتاجية التي قد تصل إلى نحو 150 كلم للشجرة الواحدة.