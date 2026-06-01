سعر الفضة تترقب انطلاقة جديدة بعد استعادة الزخم الإيجابي – توقعات اليوم – 01-06-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) تحركات متقلبة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل محاولات السعر اكتساب المزيد من الزخم الإيجابي الذي قد يمكنه من التخلص من الضغط السلبي الناتج عن مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وذلك بعد فترة من التذبذب هدفت إلى إعادة ترتيب القوى بين المشترين والبائعين.

وفي السياق نفسه نجحت الفضة في تصريف حالة التشبع الشرائي التي ظهرت على مؤشرات القوة النسبية، لتبدأ المؤشرات حالياً في إظهار تقاطع إيجابي جديد قد يدعم استمرار التحسن الفني للسعر، خاصة مع بقاء الموجة الصاعدة القوية مسيطرة على المدى اللحظي، ما يعزز من فرص مواصلة المكاسب خلال تحركاته المقبلة.