سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 01-06-2026

تراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في محاولة من الزوج لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة تعزز من سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويأتي هذا الاداء مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها.