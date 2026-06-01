سعر النفط الخام يحاول تعويض بعضاً من خسائره – توقعات اليوم – 01-06-2026

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية، مستفيداً من التحسن الملحوظ في مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، الأمر الذي ساعد على ظهور إشارات إيجابية دعمت هذا الارتداد الصاعد.

ورغم هذا التحسن لا تزال الصورة الفنية تميل إلى السلبية على المدى القصير في ظل استمرار سيطرة موجة هابطة حادة على حركة السعر، إلى جانب تواصل التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي الضغوط السلبية قائمة ويحد من فرص التعافي الكامل خلال الفترة القريبة المقبلة.