سعر الذهب يختبر قوة المشترين بعد موجة مكاسب قوية - توقعات اليوم – 01-06-2026
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-06-01 00:35AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متذبذبة مالت إلى التراجع خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في إطار عمليات جني أرباح طبيعية عقب المكاسب السابقة، حيث يحاول السعر إعادة بناء زخمه الإيجابي استعداداً لاستئناف الصعود من جديد، مع حفاظه على قدر من التماسك الفني رغم الضغوط الحالية.
وفي الوقت نفسه يسعى الذهب إلى تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، إلا أن النظرة الفنية لا تزال مدعومة باختراق سابق لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من فرص التعافي واستهداف مستويات أعلى خلال الفترة القريبة المقبلة.