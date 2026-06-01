سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 01-06-2026

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بشكل طفيف خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع بدء ظهور دايفرجنس إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، وذلك بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما ساعد على تحسن نسبي في الزخم ودعم محاولات السعر لتعويض جزء من خسائره السابقة.

ورغم هذا الارتفاع المحدود لا تزال الضغوط السلبية والديناميكية تسيطر على حركة البتكوين في ظل استمرار تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من هيمنة الاتجاه الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحرك السعر بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، ما يبقي أي تعافٍ محتمل مرهوناً بظهور إشارات أقوى خلال الفترة المقبلة.