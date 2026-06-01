سعر اليورو مقابل الدولار يتراجع بتأثير مقاومة عنيدة – توقعات اليوم – 01-06-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعد فشله في اختراق مستوى المقاومة المحوري والعنيد 1.1660، ليدخل في حركة تصحيحية محدودة تهدف إلى إعادة بناء الزخم الإيجابي اللازم لمحاولة تجاوز هذه المقاومة خلال الفترة المقبلة.

وفي الوقت نفسه يسعى الزوج إلى تصريف حالة التشبع الشرائي على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد إشارات سلبية منها، إلا أن النظرة الإيجابية لا تزال قائمة على المدى القصير في ظل سيطرة موجة فرعية صاعدة، إلى جانب استمرار التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً مهماً يعزز من فرص استئناف الصعود واستهداف مستويات أعلى خلال تحركاته القريبة المقبلة.