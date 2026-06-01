- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 01-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-01 01:42AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة طالما ظل محافظاً على دعومه الحالية.