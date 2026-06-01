سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 01-06-2026

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج في الفترة القريبة المقبلة طالما ظل محافظاً على دعومه الحالية.