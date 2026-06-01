سعر الإيثيريوم (ETHUSD) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 01-06-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 0.5980، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.