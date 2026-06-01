سعر النفط خام برنت يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 01-06-2026

يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.