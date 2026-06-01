- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط خام برنت يرتفع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 01-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-01 01:47AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يشهد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.