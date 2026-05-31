شكرا لقرائتكم خبر وزير الدفاع ينقل تعازي القيادة في وفاة الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لذوي الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في وفاته رحمه الله.

وأعرب وزير الدفاع خلال لقائه بذوي الفقيد في الرياض، عن بالغ تعازيه ومواساته لهم وللجمهورية اليمنية الشقيقة قيادة وشعبا، مشيدا بمواقفه - رحمه الله - التي تحلت بالقيادة الحكيمة والحرص على أمن واستقرار اليمن وتنميته وازدهاره.

وسأل الأمير خالد، اللّه العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه والشعب اليمني الشقيق الصبر والسلوان، وأن يديم على الجمهورية اليمنية وشعبها الأمن والاستقرار.

حضر اللقاء، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية محمد بن سعيد آل جابر.