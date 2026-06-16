شكرا لقرائتكم خبر كم مرحلة تمر بها صناعة كسوة الكعبة المشرفة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمر صناعة كسوة الكعبة المشرفة بـ7 مراحل دقيقة، تبدأ بالتحلية لتهيئة الماء المستخدم في غسل الحرير وصباغته، ثم الغسيل والصباغة لإزالة الطبقة الشمعية وصباغة الحرير باللون الأسود للكسوة الخارجية، وباللون الأخضر للكسوة الداخلية والحجرة النبوية.

وتأتي مرحلة النسيج الآلي لتحويل خيوط الحرير إلى مكرات سداية تضم أكثر من (9900) خيط للمتر الواحد، ثم مرحلة الطباعة التي تثبت فيها الآيات القرآنية والزخارف على قماش الحرير السادة بدقة هندسية عبر تقنية «السلك سكرين».

وتشمل المراحل اللاحقة التجميع والخياطة، وفيها توصل قطع الكسوة وتثبت القطع المذهبة، ثم تطريز المذهبات بأسلاك الفضة والفضة المطلية بماء الذهب، مع حشو الآيات والزخارف بخيوط القطن لإبراز الحروف.

وتختتم مراحل الصناعة بمراقبة الجودة، لضمان مطابقة المواصفات في جميع المدخلات والمخرجات قبل التثبيت، ثم تلبس الكعبة المشرفة كسوتها الجديدة كل عام في غرة محرم.

ووفق مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تستهلك الكسوة نحو 825 كجم من الحرير الخام، و120 كجم من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كجم من الفضة الخالصة، و410 كجم من القطن الخام.